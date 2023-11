Kämpfen! Töten! Evolve! Willkommen bei EvoWars! Sei vorbereitet! Deine Aufgabe ist es, der größte Krieger der Deathmatch-Arena zu werden! Bekämpfe Horden von Gegnern! Töte deine Gegner und sammle Kugeln, um Erfahrung und Punkte zu sammeln! Entwickle dich während des Kampfes in Größe und Skin weiter und werde zum allmächtigen Riesen in der Arena! Schalte alle 30 Entwicklungen frei!! Denken Sie daran, dass die Größe wichtig ist, aber nicht das Wichtigste! Große Riesen fallen meist durch das Schwert kleiner und schneller Krieger. Schaffst du es, der legendäre Riese in der Arena zu werden? Versuch's jetzt!

Website: evowars.io

