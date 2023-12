Schnappen Sie sich Ihr Schwert und betreten Sie den Ring in Last Warriors! Wählen Sie Ihren Lieblingscharakter aus einer Liste von acht Charakteren und kämpfen Sie gegen Ihre Freunde. Jeder Krieger hat seine eigene Spezialität. Haru der Ninja zum Beispiel ist sehr schnell und kann sehr hoch springen, aber seine Angriffe sind nicht so stark wie die von Kalah dem Jäger. Probieren Sie jeden Kämpfer aus, um herauszufinden, welcher am besten zu Ihrem Spielstil passt! Wenn Sie alleine spielen, können Sie in den Turniermodus wechseln! Hier treten Sie nacheinander allen Kriegern gegenüber. Nur der stärkste und geschickteste Kämpfer kann es bis zum Ende schaffen und sich dem Endgegner stellen. Wirst du es schaffen, sie zu besiegen und der Champion der Last Warriors zu werden?

Website: poki.com

