Schlängeln Sie sich durch die Konkurrenz, um Missionen zu erfüllen, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und andere Spieler zu vernichten. Verschlingen Sie Nektar und Energie, die Ihre Gegner hinterlassen haben, um Ihre Größe, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu steigern. Schlagen Sie sich in der Nahrungskette nach oben und entwickeln Sie sich zur ultimativen Little Big Snake. Fordern Sie täglich andere Spieler heraus, die größte Schlange im Loch zu werden. Zerstöre deine Feinde, indem du dich um sie herum schlängelst und sie auf dich prallen lässt. Iss den leckeren Nektar, der in ihrem Kielwasser zurückbleibt, und sammle Schlüssel, Artefakte und andere Gegenstände, um Level, Missionen und Verbündete freizuschalten.

Website: littlebigsnake.com

