Snake vs Worms ist ein .io-Spiel, in dem Sie versuchen, die größte Schlange in einer Multiplayer-Arena zu werden, indem Sie Pizza, Burger, Schokolade und viele andere Snacks und Getränke essen. Du beginnst als kleines schlängelndes Schlangenbaby und musst alles essen, was du kannst, ohne dabei selbst gefressen zu werden. Verschlingen Sie alles, auch die Reste der Schlangen anderer Spieler, um der Größte zu sein! Du stirbst, wenn dein Kopf gegen eine andere Schlange stößt. Berühre also niemals eine andere Schlange mit dem Kopf voran – versuche stattdessen, dass sie dich schlägt. Dazu können Sie einen Boost verwenden, um sich schnell vor andere Schlangen zu bewegen. Vergessen Sie nicht, den Shop oder die Lucky Wheel-Seiten zu besuchen, wo Sie viele tolle Schlangen- und Hintergrund-Skins freischalten und sogar Ihre eigenen erstellen können! Nutzen Sie gerne die Option „größer anfangen“, wenn Sie die Neugeborenenphase überspringen möchten. Haben Sie den nötigen Appetit, um in Snake vs Worms ganz oben auf der Bestenliste zu stehen? Bewegen – Cursor bewegen, WASD oder PfeiltastenBeschleunigen – Linker Mausklick, Leertaste oder UmschalttasteSnake vs Worms wurde von CrioDev erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Javelin Fighting und Snake.is MLG Edition. Sie können Snake vs Worms kostenlos auf Poki spielen. Snake vs Worms kann auf Ihrem Computer gespielt werden.

Website: poki.com

