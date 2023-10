Killer Snake ist ein Spiel, in dem Sie lernen, mit verschiedenen Schlangenarten umzugehen. Es wurde von Swipe Fighters erstellt. Versuchen Sie in diesem spannenden Abenteuerspiel in so vielen Ländern wie möglich zu überleben und Gift aus vielen verschiedenen Arten zu extrahieren! Lassen Sie sich beim Extrahieren von Gift nicht gebissen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, richten Sie sie auf den Kopf der Schlange und lassen Sie sie los, kurz bevor die Schlange auf Sie zustürmt. Killer Snake wurde von Gamerce erstellt, dem Team hinter Swipe Fighter Heroes, SoulSpark, Jumping Jaxx und Time Quiz. Sie haben ihren Sitz in Dänemark.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Killer Snake verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.