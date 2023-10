Jumping Jaxx ist ein endloses Springspiel, bei dem Sie so hoch wie möglich nach oben springen müssen. Vermeiden Sie hungrige Piranhas, gefährliche Sprengstoffe und die große böse Welle, die einfach nicht aufhören will! Bewegen – Pfeiltasten Jumping Jaxx wurde von Gamerce erstellt, dem Team hinter Swipe Fighter Heroes, SoulSpark, Time Quiz und Killer Snake. Sie haben ihren Sitz in Dänemark.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Jumping Jaxx verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.