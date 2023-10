Es gibt eine neue Spielerin in der Stadt, die wackelnde Jelly Queen, und sie ist hier, um Sie zu einer Partie Candy Crush Jelly Saga herauszufordern! Was auch immer deine Lieblingsbewegungen sind, du solltest besser hoffen, dass sie so lecker sind, dass du es mit der mächtigen Jelly Queen aufnehmen kannst. Das unaufhaltsam streichfähige Spiel! Die neue Candy Crush Jelly Saga ist voller entzückender Spielmodi, Features und Bosskämpfe mit der Jelly Queen! Spielen Sie als Jenny, zeigen Sie Ihre Jellylicious-Moves und tauschen Sie abwechselnd Bonbons gegen die wackelnde Jelly Queen aus. Mit jeder süßen Bewegung wird mehr Jelly verteilt und wer am meisten verteilt, gewinnt das Level! Auch im Süßigkeiten-Königreich gibt es tolle neue Süßigkeiten, einen wunderbaren neuen Booster und eine verträumte Baumwipfelwelt zu erkunden! Royal Championship ist der neue VS-Modus in Candy Crush Jelly Saga. Die Spieler treten 1:1 in rasanten Spielrunden in Echtzeit gegeneinander an! Gewinnen Sie ein großes Paket an Belohnungen, indem Sie eine Siegesserie in Folge abschließen und in der oberen Hälfte der Bestenliste landen. Je höher die Position, desto größer die Belohnung! Hast du was es braucht? Bewältigen Sie diese entzückende Saga alleine oder spielen Sie mit Freunden, um herauszufinden, wer die höchste Punktzahl erzielen kann!

Website: king.com

