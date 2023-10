Von den Machern der legendären Candy Crush Saga kommt Candy Crush Soda Saga! Einzigartige Süßigkeiten, göttlichere Kombinationen und herausfordernde Spielmodi voller lila Limonade und Spaß! Dieses köstliche Puzzle-Abenteuer wird Ihren Durst nach Spaß sofort stillen. Begleiten Sie Kimmy auf ihrer aufregenden Reise, um Tiffi zu finden, indem Sie sich durch neue Dimensionen des magischen Gameplays schalten und anpassen. Bewältigen Sie diese Sodalicious Saga alleine oder spielen Sie mit Freunden, um herauszufinden, wer die höchste Punktzahl erzielen kann! Monatliche Saison-Updates bringen einzigartige Quests und spannendes Gameplay zum Erkunden! Schließe Quests ab, um im Season Pass voranzukommen, und verdiene gleichzeitig Belohnungen und Booster, die dich bei deiner Saga unterstützen. Zeigen Sie im Episodenrennen Ihre konkurrenzfähige Seite! Treten Sie gegen andere Spieler an, um herauszufinden, wer die Levels am schnellsten abschließen und am schnellsten vorankommen kann. Oder arbeiten Sie als Team im 4-in-einer-Reihe-Spielmodus, in dem die Spieler zusammenarbeiten, um Sodalicious-Belohnungen zu erhalten!

Website: king.com

