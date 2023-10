Zing MP3 ist eine kostenlose Musikanwendung mit vielen herausragenden Funktionen, die Ihnen das beste Musikerlebnis auf Ihrem Mobilgerät ermöglichen. Zing MP3 bietet Ihnen einen umfangreichen, hochwertigen Online-Musikshop mit einer umfassenden Palette an Genres, der ständig mit den heißesten neuen Inhalten aktualisiert wird, geordnet nach Album, Video, Künstler, Chart-Kategorien, Top 100 und angesagten Musikthemen. Zing MP3, ein Musik-Streaming-Dienst, wurde im August 2007 gestartet und besteht derzeit aus zwei Versionen: Website und App auf den Plattformen iOS, Android und Windows Phone. Die MP3-Anwendung Zing auf dem Smartphone war in den letzten Jahren eine der wenigen, die in Vietnam am häufigsten heruntergeladen wurden.

Website: mp3.zing.vn

