Unit4 ist ein Softwareunternehmen, das Unternehmenssoftware und ERP-Anwendungen sowie zugehörige professionelle Dienstleistungen für Menschen in Dienstleistungsorganisationen entwickelt und bereitstellt, mit besonderem Schwerpunkt auf den Bereichen professionelle Dienstleistungen, Bildung, öffentliche Dienste und gemeinnützige Organisationen. Das Unternehmen verfügt über Tochtergesellschaften und Büros in 23 Ländern in Europa, Nordamerika, der Asien-Pazifik-Region und Afrika. Das Unternehmen ist vor allem für seine People Experience Suite bekannt, die Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A und Unit4 Talent Management umfasst. Im Jahr 2015 gab Unit4 eine Partnerschaft mit Microsoft bekannt, um selbstfahrende Geschäftsanwendungen in der Microsoft Azure-Cloud zu entwickeln. Die Software von Unit4 ist entweder in Cloud- oder On-Premise-Konfigurationen verfügbar, wobei die Unterstützung für On-Premise im Dezember 2024 endet. Im Jahr 2020 startete das Unternehmen ein Global Channel Partner Program, um Partner bei der Implementierung der Unit4-Software zu unterstützen. Die Enterprise-Resource-Planning-Lösungen (ERP) der nächsten Generation von Unit4 unterstützen viele mittelständische Unternehmen weltweit und vereinen die Fähigkeiten von Finanzen, Beschaffung, Projektmanagement, Personalwesen und FP&A, um Echtzeitinformationen auszutauschen und bessere Erkenntnisse zu liefern Organisationen werden effektiver.

Website: unit4.com

