Das Epicor ERP-System ist eine modulare, branchenspezifische Software zur unternehmensweiten Verwaltung von Geschäftsprozessen. Die Epicor-Software eignet sich gut für die Verwaltung von Buchhaltung und Finanzen, Personalwesen, Kunden, Lieferkette, Lagerbestand, Vertrieb und Produktionsmanagement in der Fertigung. Die Epicor-Software ist vor Ort und als SaaS-Cloud-ERP (Enterprise Resource Planning) verfügbar. Epicor bietet Business-Management-Plattformen als branchenspezifische ERP-Lösungen an. Epicor Software Corporation führt Innovationen ein, um neuere Technologien in das ERP-System zu integrieren. Beispielsweise nutzt Epicor das Industrial Internet of Things (IIoT), um Maschinen mit Sensoren und SPS (speicherprogrammierbare Steuerungen) in der Werkstatt in seinem Advanced MES (Manufacturing Execution Software) zu verbinden, das sich nahtlos in das ERP- (und MRP-)System von Epicor integrieren lässt . Epicor bietet fortschrittliche Omnichannel-Software, einschließlich E-Commerce, für Einzelhändler.

Website: epicor.com

