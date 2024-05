Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

ERPNext ist eine kostenlose und Open-Source-integrierte ERP-Software (Enterprise Resource Planning), die von einem indischen Softwareunternehmen, Frappe Technologies Pvt., entwickelt wurde. Ltd. Es basiert auf dem MariaDB-Datenbanksystem unter Verwendung von Frappe, einem Python-basierten serverseitigen Framework. ERPNext ist eine generische ERP-Software, die von Herstellern, Händlern und Dienstleistungsunternehmen verwendet wird. Es umfasst Module wie Buchhaltung, CRM, Vertrieb, Einkauf, Website, E-Commerce, Verkaufsstelle, Fertigung, Lager, Projektmanagement, Inventar und Dienstleistungen. Außerdem verfügt es über domänenspezifische Module wie Schulen, Gesundheitswesen, Landwirtschaft und gemeinnützige Organisationen. ERPNext ist eine Alternative zu NetSuite und QAD und ähnelt in der Funktion Odoo (ehemals OpenERP), Tryton und Openbravo. ERPNext wurde von Gartner als Pacesetter in die ERP FrontRunners List aufgenommen.

Website: erpnext.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit ERPNext verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.