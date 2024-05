ACTouch Technologies ist Teil des indischen Fertigungsökosystems. Wir haben unser ERP auf der Grundlage von Problemen in der Fertigungsindustrie entwickelt. Wir wollen die führende cloudbasierte ERP-Software für die Fertigung für KKMU in Asien sein. Unser Produkt hilft Geschäftsinhabern und Unternehmern bei der Verwaltung ihrer Verkäufe und Einkäufe. Produktion, Garantie, Cash-Management und Finanzkontrollen. ACTouch, unsere Cloud-ERP-Lösungen, erfordert keine Installation und Konfiguration der Anwendung, da sie über das Internet verfügbar und über PC, Laptops, Smartphones, Tablets usw. zugänglich ist. Die Anwendung ist 24 x 7, 365 Tage im Jahr verfügbar. Es gibt also keine Ausfallzeiten, keine Viren- oder Spam-Angriffe, keine Hardware- und Softwareinvestitionen und das spart KKMU viel Geld. Die wichtigsten Merkmale des AcTouch-Produkts sind wie folgt. 1. Kerngeschäftsmodule: Rechnungen, Zahlungen, Quittungen, Hauptbuch und Inventarmodule 2. Benutzerzugriffskontrollen: Sie können entscheiden, wer welche Menüs und Steuerelemente verwenden darf. 3. Finanzkontrollen: 4-Augen-Prinzip (Ihr Sachbearbeiter gibt die Transaktion ein und Sie können sie genehmigen). Eine vollständige Kontrolle über Finanzangelegenheiten 4. Single Sign-on: Wenn Sie mehr als ein Unternehmen haben, können Sie mit einem einzigen Login auf diese zugreifen. Es sind keine separaten Anmeldungen erforderlich. 5. Dashboard mit Finanz- und Aktienwarnungen, Fälligkeitsberichten (wer muss Ihnen wie viel zahlen), Statusberichten der Banken. 6. Angepasste Vorlagen für jeden Lieferanten oder Kunden (Sie wählen, welche Vorlagen für wen) 7. Bestandsverfolgung bis auf Chargenebene. 8. Transaktionen und Rechnungen in mehreren Währungen 9. Zugriff von Mobilgeräten und Tablets (neue Funktion wird bald veröffentlicht) 10. Indische GST-kompatibel.

Website: actouch.com

