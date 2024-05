Techo ERP ist eine Software zur Unternehmensressourcenplanung. Dieses Produkt richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in Branchen wie Fertigung, Einzelhandel und professionelle Dienstleistungen. Das Produkt umfasst Module für Buchhaltung, Bestandsverwaltung, Auftragsverwaltung und Kundenbeziehungsmanagement. Techo ERP bietet rollenbasierte Dashboards, anpassbare Berichte und Workflow-Automatisierung. Die Software verfügt über konfigurierbare Genehmigungsprozesse und Audit-Trails. Techo ERP lässt sich über APIs in beliebte Drittanbieteranwendungen wie Gehaltsabrechnungssysteme, E-Commerce-Plattformen und Zahlungsgateways integrieren. Techo ERP erfordert eine Internetverbindung und einen Webbrowser, um auf die cloudbasierte Plattform zuzugreifen. Der Anbieter bietet rund um die Uhr Support per Telefon, E-Mail und Chat. Implementierungsdienste sind verfügbar. Techo ERP erfüllt die gesetzlichen Compliance-Standards.

Website: techoerp.in

