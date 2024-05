CentralBOS

Bei CBOS definieren wir neu, was es bedeutet, Ihre Buchhaltungsprozesse und -systeme zu modernisieren, indem wir ein wertvolles Echtzeit-Repository für kritische Finanzdaten erstellen. Unser umfassendes, cloudbasiertes ERP-System bietet spezialisierte, integrierte Module für kritische Geschäftsfunktionen, darunter: * Bestandsverwaltung * Finanzverwaltung * CRM * Auftragsverwaltung * Personal- und Gehaltsabrechnung * Außendienstleitung Die Zusammenstellung der Daten aus diesen Geschäftsabläufen und Buchhaltungsfunktionen in einer Lösung bietet Ihrem Team ein zuverlässiges Aufzeichnungssystem, das es ihm ermöglicht, bessere Entscheidungen mit vollständiger Transparenz in jedem Geschäftssegment zu treffen. Die CBOS ERP-Lösung unterstützt Ihre Buchhaltungs- und Betriebsanforderungen mit Technologie der nächsten Generation, die Best Practices der Branche für optimale Ergebnisse integriert.

Website: cbos.com

