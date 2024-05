OpenPro ist ein führender Anbieter lizenzierter Open-Source-ERP-Software (Enterprise Resource Planning). Die ERP-Softwarelösungen von OpenPro bieten ein flexibles, skalierbares und voll ausgestattetes Managementsystem für kleine und große Unternehmen. Der modulare Aufbau des Systems bietet den Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität. OpenPro kann als kostengünstiges Kontosystem für kleine Unternehmen dienen und verfügt über eine voll ausgestattete Buchhaltungssoftware für die Fertigung. OpenPro verfügt über die aktuellsten Funktionen, die für E-Commerce-Software erforderlich sind, und ist außerdem ein bewährter Anbieter von Supply-Chain-Software. In den letzten 10 Jahren wurde OpenPro-Software in Open-Source-PHP unter Verwendung einer offenen Architektur geschrieben (läuft auf jeder Hardware und SQL-Datenbank). Mit den erweiterten Funktionen von OpenPro wie Dokumenten-Imaging; grüne papierlose Arbeitsabläufe; integrierter Barcode; integrierte Telefonsysteme; OCR-Lesen in XML-Transaktionen; und mehreren Sprach- und Währungsfunktionen haben wir unseren Kunden Millionen von Dollar an Betriebseffizienz eingespart. Die Software kann als Software as a Service (SAAS), ASP bereitgestellt oder auf Ihrem Server ausgeführt werden. OpenPro bietet Unternehmenssoftwarelösungen für jedes Unternehmen, das mehr Wert und mehr Funktionen von seiner ERP-Softwarelösung erwartet.

Website: openpro.com

