Unser Fachwissen bei der Bereitstellung integrierter ERP-Software, Einzelhandels- und POS-Software für Tausende von Kunden hat ihnen bisher dabei geholfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Von LOGIC entwickelte ERP-Lösungen zeichnen sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit aus, um das Geschäftswachstum der Kunden in der Zukunft zu unterstützen. Kostengünstige Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse und Branchen zugeschnitten sind, helfen mittelständischen bis großen Unternehmen dabei, Probleme anzugehen, die Geschäftsleistung zu überprüfen und strategische Entscheidungen zu treffen, um auf den Märkten erfolgreich zu sein. Unser umfangreiches Softwareangebot ist für die unterschiedlichsten Bereiche und Bereiche eines Unternehmens konzipiert. Anstelle einer generischen Einheitslösung umfasst unser Portfolio branchenspezifische, branchenspezifische und modulspezifische ERP-Softwareanwendungen, die im Rahmen einer Reihe von LOGIC-Lösungen umfassend verfügbar sind. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mohali, Punjab, und verfügt über eigene Betriebsstätten, Niederlassungen und assoziierte Partner in allen Metropolen Indiens. Ausgestattet mit einer Flotte außergewöhnlich erfahrener und qualifizierter Fachkräfte sind wir die Pioniere bei der Bereitstellung der besten Lösungen in Form von ERPs und branchenspezifischer Software und Anwendungen, die die Lücke zwischen Filialen und Hauptsitzen schließen und so den Zugang zu realen Produkten erleichtern. Zeitdaten und Informationen über verschiedene Phasen hinweg. Um das LOGIC-Mantra zu rechtfertigen, sind die Lösungen und Dienstleistungen darauf ausgerichtet, Märkte zu inspirieren und Unternehmen anzukurbeln. Im Laufe von zwanzig Jahren haben wir uns als Unternehmen mit erstklassigen Geschäftslösungen für unsere Kunden einen Spitzenplatz in der Branche erarbeitet. Wir sind stolz darauf, das Vertrauen unserer geschätzten Kunden und Partner zu gewinnen und teilen die Freude über Erfolge und Erfolge mit der gesamten Gemeinschaft, die mit LOGIC ERP verbunden ist.

Website: logicerp.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit LOGIC ERP verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.