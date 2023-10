TravelPerk ist ein Reisemanagementunternehmen, das seine Dienstleistungen an Unternehmen verkauft. Es bietet Reise- und Spesenverwaltungsdienste für Unternehmen durch die Automatisierung von Ausgabenlimits und Reiserichtlinien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, Barcelona und Berlin und hat in sechs Finanzierungsrunden 134 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Website: travelperk.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit TravelPerk verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.