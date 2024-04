Propel PRM erfindet Earned Media mit seiner Public-Relations-Management-Technologie neu. Die PRM-Plattform ermöglicht es Marketing- und Kommunikationsexperten, die richtigen Medien für die Präsentation ihrer Geschichten zu finden, Medienbeziehungen und Kampagnen zu verwalten, die Berichterstattung und den Share of Voice ihrer Marke zu überwachen und die Geschäftsauswirkungen verdienter Medienbemühungen einfach zu messen. Propel hat über 150 Kunden, darunter Real Chemistry, Textron, Insurify und andere führende Marken und Agenturen. Propel wurde 2019 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv und verfügt über Teams in New York, London und Miami. Propel hat bisher Risikofinanzierungen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar eingeworben und ist die am schnellsten wachsende PR-Technologie der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.propelmypr.com.

Kategorien :

Website: propelmypr.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Propel PRM verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.