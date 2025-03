Braze

Braze ist eine führende Plattform zur Kundenbindung, die dauerhafte Verbindungen zwischen Verbrauchern und Marken, die sie lieben, fördert. Braze ermöglicht es jedem Vermarkter, beliebige Datenmengen aus beliebigen Quellen zu sammeln und darauf zu reagieren, sodass er in Echtzeit und über alle Kanäle hinweg von einer Plattform aus kreativ mit Kunden interagieren kann. Von kanalübergreifendem Messaging und Journey-Orchestrierung bis hin zu KI-gestützten Experimenten und Optimierungen ermöglicht Braze Unternehmen, absolut ansprechende Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und aufrechtzuerhalten, die Wachstum und Loyalität fördern. Das Unternehmen wurde von Great Place to Work als eines der „Best Technology Companies to Work For“ von U.S. News 2024 ausgezeichnet, wurde 2023 von Great Place to Work zum „Best Workplace for Women“ in Großbritannien gekürt und wurde von Gartner® im 2023 Magic Quadrant™ für Multichannel-Marketing-Hubs und als „Leader“ ausgezeichnet in The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q1 2023. Braze hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über mehr als 10 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und APAC. Erfahren Sie mehr unter braze.com.