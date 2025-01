Software zur Planung von Vorstellungsgesprächen - Beliebteste Apps - Russland

Cronofy

Unternehmen verlassen sich bei der Terminplanung auf Cronofy und nutzen Tools zur Terminplanung für Vorstellungsgespräche, einbettbare Komponenten und APIs. Für Personalvermittler Bei der Personalbeschaffung geht es um Beziehungen. Es geht nicht darum, die Verwaltung zu verwalten, um Ihre Beziehungen zu unterstützen. Es geht auch nicht darum, sich mit Kalendern herumzuschlagen und endlose Terminkalender zu verwalten. Mit der leistungsstarken Planungssoftware von Cronofy gehören Doppelbuchungen und Terminkonflikten der Vergangenheit an. Begrüßen Sie die reibungslosere Planung, die Interviewer und Kandidaten lieben. Planen Sie Vorstellungsgespräche schneller – 12x schneller. Nutzen Sie diese zeitsparenden Funktionen direkt von Ihrem ATS aus. Wir integrieren uns in über 80 ATS. - Mit unserem Interviewplaner können Sie sich vom Hin- und Herschicken per E-Mail verabschieden. Generieren Sie einen einmaligen Link für eine Besprechungsanfrage, der die Verfügbarkeit mehrerer Personen und benutzerdefinierte Einstellungen enthalten kann. Ihr Team kann seine Verfügbarkeit in Echtzeit mit Kandidaten und Personalmanagern teilen, indem es ihnen Termine, Besprechungen oder Vorstellungsgespräche anbietet. Mit unseren Erweiterungen können Sie auch von überall im Internet aus planen, in Ihren bevorzugten Browsern, Anwendungen und E-Mails. - Unsere APIs bieten Softwareanbietern die Möglichkeit, anspruchsvolle Planungsfunktionen zu integrieren, die eine Verbindung zu allen wichtigen Kalendern herstellen und auf Echtzeitverfügbarkeit basieren. Bei Cronofy nehmen wir Sicherheit, Datenschutz und Datenkonformität sehr ernst. Mehrere Rechenzentren an Ihrem Standort, damit Ihre Daten sicher in der Region Ihrer Wahl gehostet werden können. Wir arbeiten ständig daran, Branchen- und geografische Standards einzuhalten und stellen so sicher, dass unsere Abläufe über das hinausgehende Maß hinausgehen und mehr als nur das Nötigste an Compliance erfüllen. Wir verbessern kontinuierlich unsere Abläufe und Praktiken und sind stolz darauf, DSGVO-, SOC2-, ISO27001-, ISO2701-, HIPAA- und CCPA-konform zu sein. Erfahren Sie hier mehr über unsere Richtlinien: https://www.cronofy.com/privacy