Woopra

woopra.com

Woopra ist eine Customer Journey Analytics-Lösung, die neu definiert, wie Unternehmen ihre Kunden verstehen, analysieren, einbinden und binden. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Optimierung und Wachstum über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg voranzutreiben. Nutzen Sie Daten auf Einzelebene, um Analyseberichte zu aggregieren, um Einblicke in den gesamten Lebenszyklus zu erhalten und Abteilungslücken zu schließen. Die proprietäre Tracking-Technologie von Woopra verfolgt die Nutzung Ihrer Website, Ihres Produkts und Ihrer mobilen Anwendungen. Darüber hinaus bietet die Plattform mehr als 51 Ein-Klick-Integrationen mit Partnern wie Salesforce, Marketo, Intercom und Segment, um unterschiedliche Datenpunkte nahtlos über Tools und Teams hinweg zu vereinheitlichen. Während Daten in Woopra einfließen, enthüllen Personenprofile den vollständigen Verhaltensverlauf jedes Benutzers, von der ersten Berührung bis zur Konvertierung und darüber hinaus. Machen Sie jedes Engagement zu einer Gelegenheit, personalisiertere Erlebnisse und Unterstützung zu schaffen. Zu den erweiterten Analysefunktionen gehören nichtlineare Customer Journeys, Trends und Retention-Berichte, die auf konsolidierten Daten basieren. Übersetzen Sie Zahlen in Menschen und eröffnen Sie völlig neue Einblicke in das Wer, das Was und das Wie in Ihren Daten. Schließlich ermöglichen die Trigger von Woopra Teams, in Echtzeit Maßnahmen auf ihre Daten zu ergreifen. Personalisieren Sie Seiteninhalte automatisch, lösen Sie eine Chat-Nachricht aus, registrieren Sie Segmente für Drip-Kampagnen, aktualisieren Sie einen Lead-Status oder passen Sie eine Werbeaktion ohne Latenz an. In Kombination mit aussagekräftigen Verhaltens- und demografischen Daten sind Unternehmen in der Lage, personalisierte Erlebnisse über den richtigen Kanal zur richtigen Zeit bereitzustellen. Mit mehr als 200.000 Benutzern und 1.000 innovativen Kunden auf der ganzen Welt bietet Woopra die erste einheitliche Analyselösung, die von SaaS-, E-Commerce- und On-Demand-Diensten verwendet wird, um Kunden über Daten zu verstehen, einzubinden und mit ihnen in Kontakt zu treten.