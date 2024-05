Orangescrum ist eine All-in-One-Projektmanagementsoftware, die Teams und Organisationen jeder Größe unterstützen soll. Optimieren Sie ihre Projektabläufe, arbeiten Sie effektiv zusammen und erzielen Sie Projekterfolge. Orangescrum verfügt über eine Reihe robuster Funktionen zur Erleichterung der Projektplanung, -ausführung, -überwachung und -berichterstattung, um das Projektmanagement zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Hier sind die wichtigsten Funktionen von Orangescrum: Aufgabenverwaltung: Aufgaben ganz einfach erstellen, zuweisen und priorisieren. Sie können Projekte in Aufgaben, Unteraufgaben und Abhängigkeiten unterteilen und so ein klares Verständnis der Projektanforderungen gewährleisten. Projektplanung: Planen Sie Ihre Projekte mit Gantt-Diagrammen und legen Sie Meilensteine ​​fest, um Projektzeitpläne zu visualisieren und eine pünktliche Lieferung sicherzustellen. Zeiterfassung: Verfolgen Sie die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit, um die Produktivität zu steigern und Kunden die abrechenbaren Stunden genau in Rechnung zu stellen. Teamzusammenarbeit: Vereinfachte Zusammenarbeit durch die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, die gemeinsame Nutzung von Dateien und Dokumenten sowie die Kommunikation über integrierte Chat- und E-Mail-Benachrichtigungen. Ressourcenmanagement: Weisen Sie Ressourcen, einschließlich Teammitgliedern und Ausrüstung, effizient zu und verwalten Sie sie, um die Projektergebnisse zu optimieren. Berichte und Analysen: Erstellen Sie detaillierte Berichte und Analysen, um den Projektfortschritt zu überwachen, Engpässe zu identifizieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Integration: Integrieren Sie Orangescrum mit beliebten Tools wie Google Drive, Dropbox, Slack und mehr, um Ihren Workflow zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Zugriffskontrolle: Legen Sie rollenbasierte Berechtigungen fest, um die Datensicherheit zu gewährleisten und den Zugriff auf vertrauliche Projektinformationen einzuschränken. Mobile Erreichbarkeit: Greifen Sie unterwegs über mobile Apps auf Orangescrum zu und stellen Sie so sicher, dass Sie mit Ihren Projekten und Ihrem Team in Verbindung bleiben, egal wo Sie sich befinden. Kundensupport: Profitieren Sie von Kundensupport und Schulungsressourcen, die Sie dabei unterstützen, Orangescrum optimal zu nutzen. Hier sind die Vorteile, die Sie durch die Einführung von Orangescrum erhalten: 1. Trägt dazu bei, Projektabläufe zu rationalisieren, manuelle Aufgaben zu reduzieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, was zu einer höheren Produktivität führt. 2. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke in den Projektfortschritt, die Ressourcenzuteilung und den Aufgabenstatus, um fundierte Entscheidungen zu treffen. 3. Optimieren Sie die Ressourcenzuteilung, um sicherzustellen, dass Aufgaben den richtigen Teammitgliedern mit den richtigen Fähigkeiten zugewiesen werden. 4. Verfolgen Sie Zeit und Kosten genau, um die Kontrolle der Projektkosten zu erleichtern und die Rentabilität zu verbessern. 5. Liefern Sie Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets, verbessern Sie die Kundenzufriedenheit und fördern Sie langfristige Beziehungen. 6. Bietet Datensicherheit und Einhaltung von Industriestandards und -vorschriften. Orangescrum verfügt über Cloud-, selbstgehostete und Open-Source-Enterprise-Editionen mit mehreren Funktionen. Es ist ein vielseitiges Projektmanagement-Tool, das für verschiedene Branchen und Projekttypen geeignet ist, darunter Softwareentwicklung, Marketing, Bauwesen, Beratung und mehr. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und dem robusten Funktionsumfang ermöglicht Orangescrum Unternehmen, Projekte effizient zu verwalten, Fristen einzuhalten und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Orangescrum bietet je nach Benutzeranforderungen unterschiedliche Preispläne an. Normalerweise ist es für alle kostenlos und für 10 Benutzer 9 $ pro Monat. Orangescrum bietet eine 15-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkarteninformationen. Jetzt registrieren!

Website: orangescrum.com

