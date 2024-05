Listen2It generiert in Sekundenschnelle automatisch eine Audioversion des Textinhalts. Durch die Auswahl aus über 600 lebensechten Text- und Sprachstimmen in 75 verschiedenen Sprachen können Benutzer ihrer Marke eine einzigartige Stimme verleihen. Darüber hinaus gibt listen2It dem Benutzer die volle Kontrolle, um erweiterte Steuerelemente wie Tonhöhe, Geschwindigkeit und Ton anzupassen und Millionen von Stimmkombinationen zu erstellen. Es bietet außerdem einen vorgefertigten Audioplayer mit anpassbaren Designs, Farben und Tasten passend zur Marke. Die Einbindung erfolgt ganz einfach durch die einfache Einbettung des Codes in die Website oder die Aktivierung eines Plugins im Content-Management-System. Die Super-Feature-Liste endet hier nicht. Benutzer können auch wichtige Erkenntnisse und Analysen sammeln, um zu sehen, wie ihre Audioleistung funktioniert, was ihnen hilft, Audioinhalte zu optimieren und mehr Publikum anzusprechen.“

Website: getlisten2it.com

