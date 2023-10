Die Encyclopædia Britannica (lateinisch für „Britische Enzyklopädie“) ist eine englischsprachige Online-Enzyklopädie mit Allgemeinwissen. Es wurde früher von Encyclopædia Britannica, Inc. und anderen Verlagen (für frühere Ausgaben) veröffentlicht. Es wurde von etwa 100 hauptberuflichen Redakteuren und mehr als 4.000 Mitwirkenden verfasst. Die 2010er Version der 15. Auflage, die 32 Bände und 32.640 Seiten umfasst, war die letzte gedruckte Ausgabe. Die Britannica ist die englischsprachige Enzyklopädie, die am längsten gedruckt wurde: Sie existierte 244 Jahre. Es wurde erstmals zwischen 1768 und 1771 in drei Bänden in der schottischen Hauptstadt Edinburgh veröffentlicht. (Diese erste Ausgabe ist als Faksimile erhältlich.) Die Enzyklopädie wuchs an Umfang: Die zweite Ausgabe umfasste 10 Bände, und bei der vierten Auflage (1801–1810) war sie auf 20 Bände angewachsen. Sein zunehmender Stellenwert als wissenschaftliches Werk trug dazu bei, herausragende Autoren zu gewinnen, und die 9. (1875–1889) und 11. Auflage (1911) sind wegweisende Enzyklopädien für Wissenschaft und literarischen Stil. Ab der 11. Auflage und nach der Übernahme durch ein amerikanisches Unternehmen verkürzte und vereinfachte die Britannica die Artikel, um ihre Attraktivität für den nordamerikanischen Markt zu steigern. Im Jahr 1933 führte die Britannica als erste Enzyklopädie die „kontinuierliche Revision“ ein, bei der die Enzyklopädie kontinuierlich neu gedruckt wird und jeder Artikel nach einem Zeitplan aktualisiert wird. Im März 2012 kündigte Encyclopædia Britannica, Inc. an, keine gedruckten Ausgaben mehr zu veröffentlichen und sich stattdessen auf Encyclopædia Britannica Online zu konzentrieren. Die 15. Ausgabe hatte eine dreiteilige Struktur: eine 12-bändige Micropædia mit kurzen Artikeln (im Allgemeinen weniger als 750). Wörter), eine 17-bändige Macropædia mit langen Artikeln (zwei bis 310 Seiten) und ein einzelner Propædia-Band, der einen hierarchischen Überblick über das Wissen gibt. Die Micropædia war für eine schnelle Faktenüberprüfung und als Leitfaden für die Macropædia gedacht; Den Lesern wird empfohlen, die Propædia-Gliederung zu studieren, um den Kontext eines Themas zu verstehen und detailliertere Artikel zu finden. Über 70 Jahre hinweg ist die Größe der Britannica mit etwa 40 Millionen Wörtern zu einer halben Million Themen konstant geblieben. Obwohl die Britannica seit 1901 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wird, hat sie größtenteils die britisch-englische Schreibweise beibehalten.

Website: britannica.com

