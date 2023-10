Wiktionary ist ein mehrsprachiges, webbasiertes Projekt zur Erstellung eines kostenlosen Inhaltswörterbuchs mit Begriffen (einschließlich Wörtern, Phrasen, Sprichwörtern, sprachlichen Rekonstruktionen usw.) in allen natürlichen Sprachen und in einer Reihe künstlicher Sprachen. Diese Einträge können unter anderem Definitionen, Bilder für Illustrationen, Aussprachen, Etymologien, Flexionen, Anwendungsbeispiele, Zitate, verwandte Begriffe und Übersetzungen von Wörtern in andere Sprachen enthalten. Die gemeinsame Bearbeitung erfolgt über ein Wiki. Sein Name ist ein Kunstwort aus den Wörtern Wiki und Wörterbuch. Es ist in 171 Sprachen und in einfachem Englisch verfügbar. Wie sein Schwesterprojekt Wikipedia wird Wiktionary von der Wikimedia Foundation betrieben und von Freiwilligen, sogenannten „Wiktionarianern“, gemeinsam geschrieben. Die Wiki-Software MediaWiki ermöglicht es fast jedem, der Zugriff auf die Website hat, Einträge zu erstellen und zu bearbeiten. Da Wiktionary nicht durch Überlegungen zum Druckraum eingeschränkt ist, bieten die meisten Sprachausgaben von Wiktionary Definitionen und Übersetzungen von Wörtern aus vielen Sprachen, und einige Ausgaben bieten zusätzliche Informationen, die normalerweise in Thesauri zu finden sind. Wiktionary-Daten werden häufig bei verschiedenen Aufgaben zur Verarbeitung natürlicher Sprache verwendet.

Website: wiktionary.org

