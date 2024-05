Coveo ist ein in Quebec City ansässiges Enterprise-Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das eine cloudbasierte Plattform zur intelligenteren Gestaltung digitaler Erlebnisse sowie spezifische, auf dieser Plattform basierende Software anbietet. Die Coveo Relevance Cloud™ nutzt Such-, Analyse- und maschinelle Lerntechnologien, um unterschiedliche Inhalte und Daten zu vereinheitlichen und die Bereitstellung relevanter, personalisierter Informationen zu automatisieren. Coveo bietet Lösungen für E-Commerce, Kundenservice und Mitarbeiterkompetenz. Das Unternehmen wird als Leader im Gartner Magic Quadrant für Insight Engines, als Leader in The Forrester Wave™: Cognitive Search und als Strong Performer in The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms anerkannt.

Website: coveo.com

