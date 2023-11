Darwinbox wird von Gartner als eine der am meisten bevorzugten HCM-Plattformen in APAC anerkannt und ist ein cloudbasiertes HRMS der neuen Generation. Mit der Unterstützung von Sequoia, Lightspeed und Endiya Partners ermöglicht Darwinbox die HR-Tech-Erfahrung von über 900.000 Mitarbeitern in über 350 globalen Unternehmen.

Website: darwinbox.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Darwinbox verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.