Wave ist ein Unternehmen, das Finanzdienstleistungen und Software für kleine Unternehmen anbietet. Wave hat seinen Hauptsitz im Stadtteil Leslieville in Toronto, Kanada. Das erste Produkt des Unternehmens war eine kostenlose Online-Buchhaltungssoftware für Unternehmen mit 1–9 Mitarbeitern, gefolgt von Software für Rechnungsstellung, persönliche Finanzen und Belegscanning (OCR). Im Jahr 2012 begann Wave mit der Ausweitung auf Finanzdienstleistungen, zunächst mit Payments by Wave (Kreditkartenverarbeitung) und Payroll by Wave, gefolgt von Lending by Wave im Februar 2017, das inzwischen eingestellt wurde.

Website: my.waveapps.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Wave verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.