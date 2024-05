Für Profis in der Baubranche integriert Clarc alle Ihre Workflow-Anforderungen in einem einzigen Tool und vereinfacht so Ihren Arbeitstag. Durch die Kombination Ihrer Projektmanagement-, Zusammenarbeits-, Stundenzettel-, E-Signatur-, Kundenportal- und Rechnungsanforderungen in einem einzigen Tool kann Clarc Ihnen Zeit sparen und Ihren Kopf frei machen. Architekten, Ingenieure, Vermessungsingenieure und Planer haben alle komplexe und stark kollaborative Arbeitsabläufe, die von der eigentlich wichtigen Arbeit ablenken können. Clarc hilft Profis dabei, Ablenkungen zu beseitigen und gibt ihnen das, was wir gerne nennen: die Klarheit zum Schaffen.

Website: clarc.co

