Die National Railroad Passenger Corporation, firmierend unter dem Namen Amtrak, ist ein Personenbahndienst, der Mittel- und Fernstrecken-Intercity-Schienenverbindungen in den angrenzenden Vereinigten Staaten und in neun Städte in Kanada anbietet.

Website: amtrak.com

