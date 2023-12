Smøg ærmerne op og læg dine kort! Urban Rival er et virkelig originalt, gratis samlekortspil. Det er et færdigheds- og strategispil, der giver dig mulighed for at skabe din egen bande og udfordre andre spillere i hurtige og rasende kampe. Spillene er enkle, men intense, og på få minutter kan du kontrollere hele Clint City ved at bruge dine Pillz-, Fury- og bluffeevner! Urban Rivals er et massivt multi-player online virtuelt handelskortspil. Spillet indeholder over 2.000 karakterer med varierende sjældenheder og evner til at opdage, samle og op i niveau ved at kæmpe live mod spillere fra hele verden.

Websted: urban-rivals.com

