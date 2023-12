Guess Who?

Gæt hvem? er et klassisk sjovt spil for to spillere.Hver spiller starter spillet med et bræt, der indeholder tegneseriebillede af 24 personer og deres fornavn med alle billederne stående. Hver spiller vælger et kort efter eget valg fra en separat bunke kort, der indeholder de samme 24 billeder. Formålet med spillet er at være den første til at afgøre, hvilket kort ens modstander har valgt. Spillere skifter til at stille forskellige ja- eller nej-spørgsmål for at eliminere kandidater, såsom "Bår din person briller?" Spilleren vil derefter eliminere kandidater (baseret på modstanderens svar) ved at vende disse billeder ned, indtil der kun er ét tilbage. Veludviklede spørgsmål giver spillerne mulighed for at fjerne et eller flere mulige kort. Spørgsmål kan omfatte: Gæt hvem? blev udviklet af Codethislab. De har skabt mange flere klassiske brætspil, der nu alle er tilgængelige på Poki.

