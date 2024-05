Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Bullet Bros er den spændende efterfølger til det sjove platformspil Flip Bros. Denne gang er du bevæbnet med en kraftfuld pistol, der tilføjer en helt ny dimension til gameplayet. Brug rekylen fra dine skud til at drive dig selv gennem luften, rotere og skyde dine fjender i glemmebogen! Jo mere du spiller, jo flere seje outfits og kraftfulde våben kan du låse op! Tror du, at du har, hvad der skal til? Gør dig klar og gør dig klar til at sprænge afsted!

Websted: poki.com

