Flip Bros er et sjovt platformspil, hvor du nedkæmper dine fjender ved at kaste dig ud mod dem! Alt du skal gøre er at hoppe, rotere og skyde dig selv på det rigtige tidspunkt. Nøglen til succes er at bevare dit momentum og gribe det perfekte øjeblik! Det virker simpelt, ikke? Vær forsigtig med alle slags forhindringer, der kan skade dig eller stoppe dig. Lad os vende sammen!

Websted: poki.com

