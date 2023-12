Bonk er et multiplayer fysikspil, for op til otte spillere på én gang. Skub dine modstandere ud af kanten af ​​niveauet, den sidste mand, der står, vinder! Kæmp mod dine venner eller nogen fra hvor som helst i verden i sidste mands- eller holdbaserede kampe. Bonk.io er et spil med strategi såvel som rå færdigheder, positioner dig selv omhyggeligt, og at undvige en indkommende kollision kan være lige så effektiv som at smadre ind i dine fjender! Brug piletasterne til at flytte, og hold X nede for at gøre dig selv tungere. Når du er tung, har du meget mere momentum, så du vil baske fjender meget længere, og du er meget sværere at skubbe rundt. Men du vil også være meget mindre manøvredygtig! Brug niveaueditoren i spillet til nemt at oprette dine egne kort, og spil derefter på dem! Spil på hundreder millioner af brugerdefinerede kort skabt af fællesskabet, og upload dine egne, som andre kan spille på. Brug quick play-funktionen til hurtigt at komme ind i et spil, eller opret brugerdefinerede spil, og sæt det op, som du vil. Bonkio bliver konstant opdateret med nye funktioner og forbedringer, så tjek tilbage ofte! Og mest af alt - god fornøjelse!

Websted: bonk.io

