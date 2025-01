Software til samtaleintelligens - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Equal Time

Equal Time er en AI-assistent til virtuelle møder. Equal Time går ud over mødetransskription og automatiserede handlingspunkter for at hjælpe med at fremme mere inkluderende møder. Vores teknologi hjælper dig med at involvere mere stille stemmer og få personlige anbefalinger til, hvordan du kan forbedre dit lederskab. Gennemgå detaljerne om mødet senere med en søgbar og delbar transskription. Få indsigt i omkostningerne ved dit møde med et skøn over de afholdte omkostninger. Brug isbrydere, mødetimere og runder til at pifte dine møder op. Kom i gang gratis i dag! www.equaltime.io Etableret i 2021 af to kvinder inden for teknologi, er Equal Time hurtigt vokset til at omfatte et team af dedikerede og talentfulde personer, der brænder for at øge produktiviteten og inklusiviteten i det digitale arbejdsområde. Hos Equal Time er vores mission klar - vi sigter mod at revolutionere den måde, teams interagerer og samarbejder på i virtuelle møder, og fremmer en kultur af lighed og effektivitet. Ved at facilitere klar kommunikation, grundig registrering og mere retfærdig deltagelse giver Equal Time teams mulighed for at trives i det moderne digitale arbejdsområde.