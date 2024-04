Løsning på fuld og selvbetjeningskonkurrencer: Sweeppea gør det nemt at køre præmiebaserede kampagner, der genererer kundeemner, øger engagement og salg. Sweeppea giver brugerne mulighed for at nå ud til kunder via mobilen med en tekst-til-vind konkurrence. Sweeppea er en proprietær teknologi til at skabe spænding ved konkurrencer, opbygge en database med mobilabonnenter og dele indhold og kampagner.

Kategorier :

Websted: web.sweeppea.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Sweeppea. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.