Shopobill er en Retail Media and Shopper Engagement-løsning, der hjælper detailhandlere og FMCG/CPG-producenter med at øge salget. * Selvbetjeningssystem for detailhandlere til at lancere og fremme værditilvækstkampagner på vegne af FMCG-producenter * Ingen kode-promoveringsmotor med mere end 400 testede og gennemprøvede mekanikker til at stimulere afhentning af FMCG-varer i detailbutikken (offline og e-com) * Købt baserede mediemålretningsløsninger for at fremme værdibaserede salgsfremmende tilbud og tiltrække nye kunder til detailbutikker SAAS no-code platform, der hjælper med hurtigt at forberede og effektivt køre forbrugeraktiveringskampagner med mekanikere som buy&get, instant win, cashback, deltage i en præmielodtrækning, scan&win, spin hjulet og meget mere. Shopobill-platformen inkluderer: * Webbygger til hjemmeside og chatbots med deltagers personlige konto * 400+ promo-mekanikere * OCR validering * Automatiseret præmielodtrækning * Digital præmieuddeling * Nyhedsbreve og meddelelser til brugere * Promoveringsdashboards i realtid Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty og Puig bruger Shopobill til at automatisere deres forbrugerpromovering.

Websted: shopobill.com

