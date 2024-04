Sweep er platformen til håndtering af bæredygtighedsdata. Dens markedsledende, AI-drevne software hjælper organisationer med at forstå alle ekstra-finansielle data på tværs af deres virksomhed og værdikæde for at håndtere stigende oplysningskrav og træffe foranstaltninger for at opfylde bæredygtige forretningsmål. Medstiftet af Rachel Delacour, Yannick Chaze og Raphael Guller, Sweep partnere med enterprise, midmarket og finansielle institutioner over hele verden med kunder, herunder L'Oreal, Lacoste og Hewlett Packard. Sweep er B Corp-certificeret og medlem af Verdensbankens Carbon Pricing Leadership Coalition, France Invest og The International Emissions Trading Association.

