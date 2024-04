PromoSimple er en webbaseret applikation, der giver websteder, brands og blogs enkle løsninger til at skabe, administrere og syntetisere data til online giveaways, lotterier og konkurrencer. PromoSimples kernemål er at gøre det så nemt som muligt for virksomheder at fastholde og vokse deres respektive kundebaser gennem permission marketing via brug af giveaways og kampagner. PromoSimple-kunder er i stand til at oprette brugerdefinerede tilmeldingsformularer til at køre kampagner, der øger Facebook og Instagram likes, Twitter-omtaler og følger, e-mail-abonnenter og en bred vifte af yderligere handlinger. PromoSimple er effektiv, tilgængelig, effektiv og nem at bruge.

