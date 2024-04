Fyre er et marketingværktøj skabt specielt til blockchain-industrien. Baseret på Hypersign-protokollen, personlige og sociale legitimationsoplysninger, gør Fyre det muligt for virksomheder at udvikle følgere på kultniveau gennem eksplosive kampagner i realtid ved brug af sociale medier, lotterier, konkurrencer, henvisningsprogrammer og mere. Det er Web3-kompatibelt og bygget på offentlig nøglekryptering. Fyre hjælper dig med at opbygge 'Reilient and Dependable Communities' sikkert. Med Fyre kan blockchain-projekter køre fællesskabsbegivenheder som: * Spil for at tjene * Sweepstakes * Giveaways * Konkurrencer * Airdrops * MEME/Klistermærke-konkurrencer * Fællesskabsopbygningsaktiviteter * Tilpassede kampagner

Websted: fyre.id

