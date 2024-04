Leevia er den første italienske platform, der giver dig mulighed for at oprette, administrere og overvåge onlinekonkurrencer i overensstemmelse med de italienske regler om præmiekonkurrencer og med den europæiske lov om privatliv (GDPR). Det leverer tjenester til marketing- og kommunikationsbureauer og store brands for at indsamle kvalificerede kundeemner, engagere fællesskabet og skabe brandbevidsthed på Instagram, Facebook og Twitter. Løsningerne fra Leevia er allerede blevet vedtaget af ledere på det italienske marked som RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli og LG. Produkterne på Leevias platform er opdelt i 4 suiter: * Growth Suite, for at øge den eksisterende brugerdatabase og segmentere fællesskabet. Alle produkter fra suiten (Giveaway, Instant Win, osv.) kan integreres via API. * Awareness Suite, for at forbedre brand awareness. Suitens flagskibsprodukt er Instagram-konkurrencen integreret med øjeblikkets sociale netværk. * Engagement Suite, for at engagere eksisterende brugere. Blandt produkterne Quiz og Afstemninger. * Gamification Suite, for at maksimere konverteringsraten for leadgenereringskampagner.

Kategorier :

Websted: leevia.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Leevia. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.