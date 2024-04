Udvid og engager din nyhedsbrevsliste. Rewards Fuel hjælper dig med at opnå flere marketingmål på kortere tid ved at tilbyde deltagere en række forskellige måder at deltage på. At køre en konkurrence direkte på Facebook eller Instagram efterlader meget på bordet med hensyn til deltagelse, verifikation og måling. Med Rewards Fuel kan du vælge mellem over 34 forskellige tilmeldingsmetoder (eller handlinger), når du opretter din konkurrence, som at bede dine deltagere om at følge dig på Instagram eller Twitter for at deltage, uploade en fil for at deltage, abonnere på dit nyhedsbrev eller YouTube-kanal, besøge din Etsy-butik, gennemgå din Shopify-side, download din app for at vinde og meget mere. Med Rewards Fuel Dine konkurrencer kan nemt tilpasses, så du kan blive kreativ. Derudover vil du modtage detaljerede konkurrencestatistikker, som du kan udskrive eller e-maile, målrette mod og blokere steder fra at deltage, uddele digitale og fysiske præmier og mere.

