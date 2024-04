Efterhånden som flere virksomheder er afhængige af AI-modeller for at øge deres effekt og deres bundlinje, vokser behovet for at administrere, overvåge og optimere disse modellers virkelige adfærd. Superwise.ai er virksomheden, der overvåger og sikrer sundheden for AI-modeller i produktion. Allerede brugt af top-tier organisationer, Superwise.ai overvåger millioner af forudsigelser dagligt for at eliminere de risici, der er afledt af disse modellers sorte boks natur: dårlige beslutninger, uønsket bias og compliance problemer. Deres AI-sikkerhedsløsning fungerer som den ene kilde til sandhed for alle interessenter og giver datavidenskab og operationelle teams den rette indsigt til at skalere deres brug af AI ved at blive mere uafhængige, agile og få tillid til deres modellers drift. Implementerede brugssager omfatter forudsigelser af Customer Lifetime Value (CLV), opdagelse af svindel, leadscoring, underwriting, kreditrisiko og mere. Anerkendt for sin innovative teknologi og tilgang, blev Gartner for nylig udnævnt til superwise som en 2020 Cool Vendor i Enterprise AI Governance.

Websted: superwise.ai

