Shipedge er en modulær og skalerbar løsning til at automatisere komplekse e-handelsoperationer. Shipedge er fuldstændig webbaseret og dens hovedmoduler er ordrestyring og lagerstyringssystemer til at automatisere e-handelsoperationer. Vi hjælper virksomheder med at skabe effektiv ordreopfyldelse, der administrerer et eller flere varehuse (opfyldelsesnetværk). Andre moduler omfatter returnering og ombytning, multi-carrier forsendelse, forsyningsstyring, multi-kanal integrationer, ordreruting, 3PL fakturering, mobil WMS apps og meget mere. Shipedges ordrestyringsløsning (OMS) forbinder alle mulige lagerkilder til mange online salgskanaler. Shipedge dirigerer ordrer til den bedste lagerplacering og vælger mellem butiksforsendelse eller afhentning, leveringscentre eller partnerlagre, herunder styring af cross dock-overførsler mellem dine distributionscentre. Andre moduler omfatter Supplier Management, Inventory Forecasting. Shipedge reducerer lager- og forsendelsesomkostninger og forbedrer samtidig din kundeoplevelse. Shipedges omfattende Warehouse Management System (WMS) er designet til eCommerce Fulfillment Centre, der kører multi-lejer operationer. Det inkluderer stregkodningsteknologi, smartphone-mobilapps, projektstyring, pakkealgoritmer, omfattende retur- og ombytning, forsendelsespris-butik, parti/serienummer/udløbskontrol og meget mere. Shipedge bruger banebrydende web- og trådløse teknologier til at strømline og forenkle driften og eliminere fejl, optimere pladsudnyttelsen og reducere lønomkostningerne. Shipedge er den mest omfattende OMS- og WMS-løsning til at forenkle og automatisere komplekse e-handelsoperationer.

Websted: shipedge.com

