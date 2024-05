Blastramp HQ er et simpelt forretningsværktøj, der kurerer et brands lagerstyringshovedpine og forbinder alle e-handels- og engrossalgskanaler til én centraliseret hub. Integrer, optimer og skaler dit brand problemfrit til en pris, der efterlader budget i din bank til andre behov. Kom og spark dækkene på Blastramp HQ, før du træffer nogen beslutninger om din omnichannel-ordre- og lagerstyringsløsning. Vi er forpligtet til et kæmpe spring for brandkind! NØGLEFUNKTIONER - Bygget til det lille, men voksende varemærke med flere salgskanaler - Robuste lager- og ordrestyringsfunktioner - Centraliseret hub administrerer hele livscyklussen fra fabriksindkøbsordre til returstyring. - Ordrecentrerede CRM-funktioner konsoliderer kommunikationen mellem brandpersonale, leverandører, sælgere, 3PL/lager og kunder. - Enkel prisstruktur (ingen skjulte gebyrer) INTEGRATIONER: ERP'er - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Omfattende (3PL Central) INTEGRATIONER: ECOMMERCE & WHOLESALE - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub Joor INTEGRATIONER: REGNSKAB & POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop INTEGRATIONER: FORSENDELSE & OPFYLDELSE - ShipStation - 2Ship INTEGRATIONS: 3PL PARTNERE - Logiwa - AMS Opfyldelse - NRI Opfyldelse - Verde Opfyldelse

Websted: blastramp.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Blastramp. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.