Ectaro er en omfattende softwareløsning designet til at strømline og automatisere hele din e-handelsdrift, fra produktinformationsstyring til ordreopfyldelse og videre. Med en bred vifte af funktioner og funktioner at vælge imellem, er Ectaro det ultimative værktøj for enhver online forhandler, der ønsker at tage deres forretning til næste niveau. Ectaro tilbyder også kraftfulde multi-kanal integrationer, der giver dig mulighed for at sælge dine produkter på en række forskellige markedspladser, herunder Amazon, eBay og mere. Med Ectaro kan du nemt administrere dine fortegnelser, spore dit lager og behandle ordrer fra alle dine salgskanaler, alt sammen fra ét praktisk sted. Ectaro inkluderer også robuste ordrestyrings- og opfyldelsesværktøjer, herunder avancerede analyser, der hjælper dig med at optimere dine lagerniveauer, reducere restordrer og administrere returneringer med lethed. Du kan endda bruge Ectaro til at administrere dine leverandører og indkøbsordrer, hvilket gør det nemt at holde styr på alle dine forretningsforbindelser ét sted. Og med Ectaros avancerede lager- og lagerstyringsfunktioner kan du være sikker på, at dine produkter altid er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Uanset om du administrerer flere lagre eller kun en enkelt lokation, gør Ectaro det nemt at spore dine lagerniveauer, behandle forsendelser og holde dine kunder glade. Cloud-baseret e-handelsløsning, der kan hjælpe dig med at administrere alle aspekter af din online forretning. Prøv det i dag og se selv forskellen!

Websted: ectaro.com

