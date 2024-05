Shindig er en virtuel begivenhedsplatform til online videochatbegivenheder. Dens unikke teknologi tilbyder dynamikken i en personlig begivenhed på internetskala. Shindig gør det muligt for værter at levere en videokonference, foredrag, seminar, interview eller mediebegivenhed foran et online publikum på tusindvis. Værter kan dele scenen for ansigt-til-ansigt-interaktioner med publikum før hele forsamlingen eller sidebar med deltagere privat. I modsætning til andre videokonference- eller webinarmødeteknologier er publikumsmedlemmer selv også i stand til at netværke, samtale og socialisere med hinanden i deres egne selvinitierede private videochats, lige så naturligt, som de ville ved personlige begivenheder.

Websted: shindig.com

