SalezShark er den næste generations platform, der giver næring til virksomheders salgs- og marketingindsats. Dens 'Relationship Cloud' gør, at den skiller sig ud fra det overfyldte traditionelle CRM-marked, der blot tilbyder automatisering af salgsprocesser operationelt, hvilket efterlader sælgere til at gøre en stor indsats for at indtaste data og fodre information. SalezSharks Relationship Cloud leverer et intelligent netværk af relationsnetværk for at gøre forbindelser med kundeemner nemmere og hurtigere; kender deres personlighedstræk, så de er udstyret med kundeintelligens til at udføre bedre efterforskning og pleje relationer til kunder. SalezShark, skaber en overbevisende faktor for sælgere og giver dem en grund til at elske CRM-platformen.

Websted: salezshark.com

